ОВА: Харьков снова под обстрелами, 7 пострадавших

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил﻿, что российские войска сегодня обстреляли Индустриальный район Харькова. Предварительно ранены семь человек.

"Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и оказывают террор против мирного населения! Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным - 7 пострадавших гражданских" , - написал Синегубов.

По его словам, данные о вражеском обстреле города сейчас обновляются.

"Просим харьковчан быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах - сейчас это крайне опасно!" - призвал Синегубов.

Местные СМИ пишут о не менее 7-9 "прилетах" по городу. Сообщается о перебоях с электрическим напряжением после начала обстрелов, у некоторых местных жителей пропала вода.

Также советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что во время сегодняшнего обстрела Харькова погиб ребенок.