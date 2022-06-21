ОВА: Харьков снова под обстрелами, 7 пострадавших
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что российские войска сегодня обстреляли Индустриальный район Харькова. Предварительно ранены семь человек.
"Оккупанты снова обстреливают жилые районы Харькова и оказывают террор против мирного населения! Зафиксировали обстрелы в Индустриальном районе, по предварительным данным - 7 пострадавших гражданских", - написал Синегубов.
По его словам, данные о вражеском обстреле города сейчас обновляются.
"Просим харьковчан быть максимально осторожными, без необходимости не находитесь на улицах - сейчас это крайне опасно!"- призвал Синегубов.
Местные СМИ пишут о не менее 7-9 "прилетах" по городу. Сообщается о перебоях с электрическим напряжением после начала обстрелов, у некоторых местных жителей пропала вода.
Также советница главы Харьковского облсовета Наталья Попова сообщила, что во время сегодняшнего обстрела Харькова погиб ребенок.