Грузия заявила о намерении вступить в НАТО
Грузия намерена вступить в Североатлантический альянс. Однако перед этим власти планируют решить все территориальные проблемы. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время выступления на экономическом форуме в Катаре, сообщает Грузия Online.
"Наша мотивация – стать членом НАТО. Это зависит от нашей стратегической готовности и терпения. Мы понимаем, что членство в НАТО зависит не только от нашего желания вступить в НАТО, для предоставления Грузии членства между всеми государствами-членами Альянса должен быть достигнут консенсус. Мы не наивные, мы понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы, которые мы должны сначала решить, а потом уже вступать в НАТО. Таково мнение наших европейских друзей и друзей по НАТО", - заявил он.
Он добавил, что политика правительства заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета путем мирных переговоров.
"Мы не контактировали с [Москвой] с тех пор, как пришли к власти. У нас не было никаких политических консультаций с 2012 года, существуют только торгово-экономические отношения", — сказал Гарибашвили.