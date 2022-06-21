Грузия заявила о намерении вступить в НАТО

Грузия намерена вступить в Североатлантический альянс. Однако перед этим власти планируют решить все территориальные проблемы. Об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил во время выступления на экономическом форуме в Катаре, сообщает Грузия Online.

"Наша мотивация – стать членом НАТО. Это зависит от нашей стратегической готовности и терпения. Мы понимаем, что членство в НАТО зависит не только от нашего желания вступить в НАТО, для предоставления Грузии членства между всеми государствами-членами Альянса должен быть достигнут консенсус. Мы не наивные, мы понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы, которые мы должны сначала решить, а потом уже вступать в НАТО. Таково мнение наших европейских друзей и друзей по НАТО" , - заявил он.

Он добавил, что политика правительства заключается в восстановлении территориальной целостности и суверенитета путем мирных переговоров.