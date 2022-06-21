На границе с Польшей вводят жесткие ограничения: кого не будут пускать

На украинском пункте пропуска "Ягодин", который граничит с Польшей, вводят жесткие ограничения. С 27 июня пограничники будут пропускать только грузовые автомобили и некоторые автобусы, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook Западного регионального управления ГПСУ.

"С 27 июня в пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск" вводится оформление только грузовых транспортных средств. В то же время транспортные средства с полной массой до 7,5 тонн и легковой транспорт будет перенаправляться в другие пункты пропуска. Для движения пустых грузовиков будут выделены отдельные полосы" , - говорится в сообщении.

Кроме того, через ПП "Ягодин" будут пропускать рейсовые автобусы. Их оформление в этом пункте пропуска будет осуществляться до завершения реконструкции и строительства пункта пропуска "Краковец".

Такие меры были приняты для уменьшения очередей на границе в рамках прогроммы "открытая граница".

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассширила пункт пропуска на границе с Польшей. С 20 июня открыто движение обновленным пунктом пропуска "Краковец - Корчева".