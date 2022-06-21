Зеленский: Украина привлечет опыт Португалии в сближении с ЕС

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Португалии Антониу Коштой, сообщает Европейская правда.

"Провел разговор с премьер-министром Антониу Коштой. Поблагодарил за поддержку Португалией предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Договорились привлекать опыт Португалии в нашем сближении с ЕС" – написал Зеленский в Twitter по итогам разговора.

Провів розмову з Прем’єр-міністром @antoniocostapm. Подякував за підтримку ???????? надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Домовилися залучати досвід Португалії в нашому зближенні з ЄС. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022

Напомним, в день, когда Брюссель официально рекомендовал предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС, министр иностранных дел Жоау Гомеш Кравинью заявил, что нужно изучить заключение, подготовленное Брюсселем, а затем принять окончательное решение.