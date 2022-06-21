Резников: Украина уже получила немецкие гаубицы Panzerhaubitze 2000
Украинские защитники уже получили немецкие самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000, сообщает Новое время.
Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
"В украинской артиллерийской семье появились немецкие Panzerhaubitze 2000 с подготовленными украинскими экипажами", — пишет он в Facebook.
Он подчеркнул, что это уже шестой вид артиллерии 155-мм калибра, который используют в украинской армии, а ВСУ уже применяют M777, FH70, M109, AHS Krab и Caesar.
"Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Генерал Валерий Залужный на все 100% эффективно применит их на поле боя", — добавил Резников.
Ранее правительство Германии сообщало, что планирует передать Украине семь Panzerhaubitze 2000.