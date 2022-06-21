В Украине запускают грантовые программы "єРобота": кто сможет получить помощь

Кабмин начал внедрять проект грантовой помощи "єРобота" для поддержки новообразованного бизнеса в Украине, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня мы утвердили три программы грантового финансирования, и еще три программы будут одобрены в ближайшее время. Важный акцент всех этих программ - создание новых рабочих мест и возможность онлайн оформления заявления на получение гранта" , - рассказал Шмигаль.

По его словам, согласно первой программе, украинцы смогут получить микрогранты до 250 тысяч гривен для запуска нового бизнеса. Всего планируется выделять 20 тысяч таких грантов в год.

Напомним, ранее стало известно, что Кабинет министров анонсировал запуск программы поддержки украинцев, желающих перейти в IT. На их обучение будут выделяться гранты.