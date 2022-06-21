Шмыгаль: безработных в Украине будут привлекать к общественным работам

Безработные будут привлекаться к общественным работам, как разбор завалов или строительство защитных сооружений, и получать за это минимальную зарплату, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета Министров.

"Правительство сегодня утвердит документ, который предусматривает, что официально зарегистрированные безработные, которые в течение 30 дней не трудоустроены, будут привлекаться к общественно полезным работам. Это может быть разбор завалов, строительство защитных сооружений, благоустройство, ремонтные или сельскохозяйственные работы" , - сказал он.

Шмыгаль отметил, что местные власти будут определять, что именно нужно будет делать в конкретном регионе.

Он добавил, что государство будет платить минимальную зарплату каждому привлеченному к общественно полезным работам.

"Мы фактически устраняем возможность, когда люди могли получать средства от государства и отказываться от предложенной работы. В условиях военного времени у государства нет для этого ресурсов. Все должны либо воевать и защищать Родину, либо работать на победу и для фронта" , - добавил он.

Напомним, правительство запускает грантовые программы "єРобота", чтобы поддержать новый бизнес.

Кабмин также выделит гранты для людей, желающих перейти в IT.