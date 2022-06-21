Полиция области: оккупанты обстреляли Харьков, погибли 5 человек

Пять человек погибли в результате российского обстрела Харькова днем, 21 июня, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

В Facebook он уточнил, что оккупанты обстреляли Индустриальный район города.

Болвинов подчеркнул, что в обстрелянном районе находились коммерческие и жилые постройки и ни одного военного объекта.

"Предварительно, РСЗО — Ураган. К сожалению, 5 погибших, 11 раненых" , — пишет он.

Президент Владимир Зеленский в обращении 19 июня говорил, что оккупанты накапливают силы, чтобы возобновить наступление в направлении Харькова и Запорожья.