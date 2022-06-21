Генштаб: возле Лисичанска оккупанты захватили еще два поселка, ВСУ отбили штурм

В Луганской области возле Лисичанска оккупанты овладели населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, а также имеют частичный успех в районе Горного и в направлении Белой Горы. В то же время ВСУ отразили штурм в направлении Высокого, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

На Северодонецком направлении продолжаются боевые действия в городе Северодонецк. Враг оказывал огненное влияние из танков и артиллерии недалеко от Северодонецка, Лисичанска, Воронового, Мирной Долины и Горного.

Вражескую попытку разведки боем в направлениях Метелкино – Вороново и Метелкино – Сиротино украинские воины грамотно отразили. Противник отошел.

Оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, имеют частичный успех, боевые действия продолжаются.

На направлении Тошковка – Подлесное враг овладел населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина, закрепляется на занятых рубежах. Также имеет частичный успех в районе населённого пункта Горное. Штурм по направлению к Высокому украинские воины успешно отбили.

На Славянском направлении враг основные усилия сосредотачивает на удержании ранее занятых позиций, ведет оборону.

Артиллерийские обстрелы фиксировались в районах населенных пунктов Богородичное, Большая Камышеваха, Грушеваха, Долина, Петровское, Завгородное, Протопоповка, Пришиб, Карнауховка, Вернополье, Червоне, Довгенькое и Краснополье. Оккупанты нанесли авиационный удар вблизи Дибровного.

На Донецком направлении противник перегруппировался с целью усиления дальнейших действий на Бахмутском направлении. Кроме того, выявлено формирование сводных подразделений.

Так, в связи с существенными потерями отмечено переформирование двух батальонных тактических групп из состава потерявших боеспособность подразделений 5-й общевойсковой армии в одну сводную БТГр. Также, по имеющимся данным, противник вывел на восстановление боеспособности подразделения 1-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса.

На Краматорском направлении враг активных действий не вел, обстреливал позиции украинских войск из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Донецк, Стародубовка, Николаевка и Пришиб.

На Бахмутском направлении враг обстрелял районы Берестового и Камышевахи. Вел наступление в направлении Александрополья – Камышеваха. Успеха не имел, отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий противник не вел. Обстрелял территории вблизи Красногоровки, Острого, Новоандреевки, Гуляйпольского и Новоселки.

На Южнобужском направлении враг с целью истощения личного состава и разрушения фортификационных сооружений осуществлял огневое влияние по позициям украинских войск и вел воздушную разведку БПЛА.

На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в деятельности подразделений вооруженных сил республики Беларусь не зафиксировано. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории этой страны.

На Северском направлении противник продолжает инженерное оборудование пограничных районов и минирование местности. Обстрелял из минометов и артиллерии районы населенных пунктов Середина-Буда, Мирополье, Юнаковка Сумской области и Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении противник вел воздушную разведку в районах населенных пунктов Русская Лозовая, Черкасская Лозовая и Питомник. Артиллерийские обстрелы фиксировались вблизи Харькова, Победы, Верхнего Салтова, Старого Салтова, Чепиля, Рубежного и Старой Гнилицы. Кроме того, РСЗО применено по районам населенных пунктов Коробочкино, Мосьпаново и Кутузовка.

21 июня глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко сообщил, что российские оккупанты захватили в Луганской области поселок Тошковка.