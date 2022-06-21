Зеленский: Украина работает над возвращением защитников Мариуполя

Украина продолжает работать над возвращением защитников Мариуполя, этим процессом руководит Главное управление разведки Министерства обороны, сообщает Новое время.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с премьер-министром Люксембурга Ксавье Бетелем в Киеве.

Он также выразил надежду на то, что в этом вопросе будут положительные результаты.

"Многие детали не смогу сказать. Очень хочется, чтобы обмен происходил, чтобы партнеры, которые взяли на себя обязательство помогать с этим обменом, действительно выполнили обещания. Мы в это не только верим. Мы работаем, но вся работа проходит на площадке нашего Главного управления разведки. Они управляют этим процессом. Будем ждать результаты" , — заявил Зеленский.

Зеленский отметил необходимость быстрого решения этого вопроса, поскольку потерянное время негативно влияет на украинских защитников, особенно раненых.

"Что происходит с ними конкретно сейчас, какую помощь им оказывают, кроме слов, мы ничего не знаем" , — проинформировал Зеленский, отметив, что украинская разведка знает больше деталей.

Глава государства подчеркнул, что власть на политическом уровне должна делать все для возвращения военных. В частности, максимально подключать к этому процессу партнеров: и Красный Крест, и Организацию Объединенных Наций, и государства, оказывающие определенное влияние на РФ.

19 июня ряд российских СМИ сообщили, командиры полка Азов, попавшие в плен в Мариуполе, находятся в СИЗО Лефортово в Москве, которое неофициально подчиняется ФСБ РФ.