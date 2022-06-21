Министр экономики Германии: Путин совершает против нас экономическую атаку

Министр экономики Германии Роберт Габек назвал ограничение поставок российского газа из-за газопровода "Северный поток" в Балтийском море "атакой" президента России Владимира Путина, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Spiegel.

"Уменьшение поставок газа по "Северному потоку" — это экономическая атака против нас. Путин использует энергию как оружие" , - сказал Габек.

По его словам, Путин уменьшает объемы поставок и хочет повысить цены. Делая это, он хочет спровоцировать дебаты в Европе и Германии о страхе, например материальных потерь, чтобы в конечном итоге спровоцировать дискуссию о том, нельзя ли пойти на уступки Путину в Украине.

Напомним, в середине июня российский концерн "Газпром" сократил поставки газа в Германию по трубопроводу "Северный поток" более чем на 40%. Позже о сокращении объемов поставок газа из России уведомили также Чехия, Австрия, Италия и Франция.

В связи с сокращением поставок российского газа Германия хочет ввести дополнительные меры экономии. А в Нидерландах планируют снятие ограничений на работу угольных электростанций.