НБУ: банки потеряли 0,6% своей наличности на оккупированных территориях

Украинские банки на территориях, где велись боевые действия или которые временно оккупированны врагом, потеряли около 470 млн грн, или лишь 0.6% всех наличных в банках в преддверие полномасштабного вторжения, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в Отчете о финансовой устойчивости от Национального банка.

"До начала мая объем утраченных банкнот из-за ограбления или захвата отделений составил 470 млн грн – это лишь 0,6% всех наличных в банках в преддверие вторжения. Эта сумма примерно поровну распределена между наличной гривной и иностранной валютой" , – сообщает регулятор.

Еще около 60 млн. грн. банкнот национальной валюты банки уничтожили и вывезли для дальнейшего обмена в НБУ.

Кроме того, пишет регулятор, на охваченной войной территории остались сотни отделений, объектов инвестиционной недвижимости и прочего имущества банков. В начале мая остаточная стоимость недвижимости банков на этих территориях превышала 700 млн. грн.

Банки уже отразили в убыток 154 млн грн, из них 33 млн грн – на территориях, где ведутся боевые действия или которые оккупированы. В то же время, информации об уничтожении или потере остального имущества финучреждения не имеют из-за ограниченного доступа, поэтому "не спешат его списывать". В НБУ отмечают, что риски потенциальной потери этих объектов крайне высоки.