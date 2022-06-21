РосСМИ: на границе с Украиной разбился российский штурмовик Су-25

На границе с Украиной в Ростовской области (Российская Федерация) разбился штурмовик Су-25, пилот погиб, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает российское издание ТАСС.

По данным ТАСС, военный самолет Су-25 потерпел крушение в Ростовской области. В экстренных службах сообщили, что пилот погиб. "РИА-Новости" отмечает, что самолет упал якобы во время учебного полета без боекомплекта.

В то же время российский Telegram-канал Baza пишет, что причиной падения самолета стала ошибка пилотирования - якобы самолет мог зацепить линию электропередач.

А Telegram-канал Shot уточняет, что Су-25 разбился на территории хутора Гусев Чертковского района, который находится в непосредственной близости к границе с Луганской областью. Также появились фото обломков самолета.

Напомним, на прошлой неделе похожий случай произошел в Белгородской области. По официальной информации, штурмовик тоже разбился якобы в ходе учебного полета.