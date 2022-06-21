Гайдай: россияне пытаются оцепить украинские силы вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут"

Глава Луганской ОВ Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики пытаются окружить украинские силы вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", сообщает Украинская правда.

Об этом Гайдай сообщил в Facebook.

По словам главы ОВА, в Луганской области продолжаются постоянные обстрелы всех свободных населенных пунктов.

Россияне пытаются оцепить украинские силы вдоль трассы "Лисичанск-Бахмут", но успеха не имеют.

Возле Лисичанска россиян удается сдерживать, город забрасывают вражескими снарядами, уничтожая населенный пункт.

Гайдай рассказал, что россияне бросили более полутора батальон-тактической группы тяжелой техники и значительное количество личного состава в направлении Тошковки, которую они захватили 21 июня.

Он добавил, что оккупанты смогли совершить там прорыв.

В то же время, Гайдай отметил, что очередная заявленная дата "захвата Луганщины" - 26 июня - снова будет датой позора для россиян.