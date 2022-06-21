Премьер Ирландии подтвердил поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины

Премьер-министр Ирландии Михал Мартин подтвердил, что поддержит на саммите ЕС на этой неделе предоставление Украине статуса кандидата на поступление, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Twitter после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.

"Рад пообщаться с президентом Владимиром Зеленским и подтвердить поддержку Ирландией членства Украины в ЕС на заседании Европейского Совета на этой неделе. Мы и будем с Украиной на каждом шагу" , - говорится в сообщении.

Delighted to talk to President @ZelenskyyUa and confirm Ireland's support for Ukraine's EU Membership at this week's European Council.We are, and will be, with #Ukraine every step of the way. pic.twitter.com/kIdsA6bsGg — Micheál Martin (@MichealMartinTD) June 21, 2022

Зеленский, в свою очередь, сообщил, что пригласил Мартина посетить Украину с первым в истории двусторонних отношений визитом.

"Провел разговор с Михалом Мартином в преддверии исторического заседания Европейского совета. Поблагодарил за активную поддержку Ирландией европейские стремления Украины и статус кандидата на членство в ЕС" , - написал он.

Talked to @MichealMartinTD on the eve of the historic #EUCO meeting. Thanked for ???????? active support of Ukraine's European aspirations and the status of a candidate for EU membership. Invited to make the first visit to ???????? in the history of bilateral relations. #EmbraceUkraine — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 21, 2022

Ранее стало известно, что государства-члены Европейского Союза достигли единой позиции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в преддверии саммита ЕС 23-24 июня.

Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.

В то же время для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.