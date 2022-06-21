Премьер Ирландии подтвердил поддержку статуса кандидата в ЕС для Украины
Премьер-министр Ирландии Михал Мартин подтвердил, что поддержит на саммите ЕС на этой неделе предоставление Украине статуса кандидата на поступление, сообщает Европейская правда.
Об этом он написал в Twitter после телефонного разговора с украинским президентом Владимиром Зеленским.
"Рад пообщаться с президентом Владимиром Зеленским и подтвердить поддержку Ирландией членства Украины в ЕС на заседании Европейского Совета на этой неделе. Мы и будем с Украиной на каждом шагу", - говорится в сообщении.
Зеленский, в свою очередь, сообщил, что пригласил Мартина посетить Украину с первым в истории двусторонних отношений визитом.
"Провел разговор с Михалом Мартином в преддверии исторического заседания Европейского совета. Поблагодарил за активную поддержку Ирландией европейские стремления Украины и статус кандидата на членство в ЕС", - написал он.
Ранее стало известно, что государства-члены Европейского Союза достигли единой позиции по предоставлению Украине статуса кандидата на членство в преддверии саммита ЕС 23-24 июня.
Напомним, 17 июня Еврокомиссия обнародовала выводы по заявкам на вступление в ЕС Украины, Молдовы и Грузии, рекомендовав предоставить первым двум статус кандидата.
В то же время для Украины прописали семь требований, которые она должна выполнить, чтобы не потерять новый статус и продвигаться к следующему этапу процедуры.