Ирландия заморозила российские активы на 1,7 млрд евро: что было арестовано

Ирландия заморозила активы на сумму 1,72 млрд евро, которые связывают с российскими физическими и юридическими лицами, находящимися под санкциями, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Представитель министерства иностранных дел Ирландии заявил, что заявленная сумма актуальна и основана на данных, предоставленных ему Центральным банком. Львиную долю этой суммы составляют финансовые активы в различных банковских учреждениях и фондах, также речь идет об аресте частных самолетов, яхт и в меньшей степени - элитной недвижимости.

Центральный банк Ирландии разослал ряду деловых организаций письма с напоминанием им о своей роли в надзоре за финансовыми санкциями и об ответственности каждого ирландца за соблюдение запретов ЕС.

Напомним, что Соединенные Штаты выиграли судебный процесс по аресту российской суперяхты на Фиджи и в пределах часа взяли судно под свой контроль стоимостью 300 миллионов долларов.

Также ранее сообщалось, что США наложили санкции на две яхты, которые связывают с президентом России Владимиром Путиным.