Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29. Названо условие

Словакия намерена передать Украине свои советские истребители МиГ-29. Передача самолетов может состояться после того, как правительство страны договорится о защите своего воздушного пространства с Польшей и Чехией, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Ранее также сообщалось, что Словакия должна была отправить Украине 30 танков Т-72 и взамен получить от Германии Leopard 2A4. Словакии было предложено только 15 немецких танков. По мнению министерства обороны, это неравносильный обмен, поэтому запланированная сделка сорвалась.

Ранее сообщалось, что Словакия направила Украине новый пакет оборонной помощи. Украинские военные получили пять вертолетов и боеприпасы для РСЗО "Град".