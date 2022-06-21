США поддержат Литву, нападение на члена НАТО будет означать нападение на всех, - Госдеп

В случае, если Российская Федерация будет намереваться предпринять какие-то военные меры против Литвы, США в обязательном порядке поддержат страну-члена НАТО, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс

"Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье НАТО — постулату, что нападение на одного будет означать нападение на всех, — нерушима" , — заявил спикер Госдепартамента США.

Напомним, на прошлой неделе Литовская железная дорога перестала совершать транзит ряда российских товаров в Калининград.

После этого российская сторона выразила протест Литве. Для этого в ведомство вызвали временно поверенную Виргинию Умбрасене.

Кроме того, на фоне обострения ситуации между РФ и Литвой Балтийский флот России начал учения с боевыми стрельбами в Калининградской области.