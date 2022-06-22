ВСУ на острове Змеиный разбили военную технику противника: какие цели поражены

В ходе операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеиный в Черном море, зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию ​​и несколько единиц автомобильной техники, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

По позициям ВСУ за 21 июня в Николаевской области нанесены два авиационных удара вертолетами, потерь нет. Также истребитель противника ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре украинских самолетов. Благодаря слаженной работе штурмовик и истребитель уклонились от удара.

Вражеские попытки разведать позиции украинских военных в Николаевской области были прерваны точной работой зенитно-ракетного подразделения. Подтвержденные вражеские потери за день составили 49 солдат и офицеров армии РФ, две самоходных гаубицы "Мста-С", тягач, станция ​​радиоэлектронной борьбы, состав с боеприпасами, а также пять единиц бронетехники.

Напомним, ранее Арестович заявлял, что российским войскам в течение двух недель не удается выбить ВСУ с занятых в Херсонской области позиций.

Также мы писали, что украинские защитники продвигаются в Херсонской области, из-за чего оккупанты беспощадно бьют по южным регионам нашей страны.