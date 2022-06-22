Великобритания упростила въезд для переселенцев из Украины: кого коснутся новые правила

Власти Великобритании пересмотрели визовые правила и теперь готовы принимать несовершеннолетних переселенцев из Украины, даже если они подали заявку на въезд в страну без родителей, или других совершеннолетних родственников, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Британское правительство пересмотрело правила только для тех подростков, которые уже подали заявки на получение визы. Чтобы обеспечить их безопасность, они смогут жить только в семьях их родственников, либо людей, хорошо знакомых с их родителями.

В исключительных случаях несовершеннолетние получат возможность поселиться в семье спонсора, с которым они ранее не были знакомы, но тогда понадобятся тщательные проверки безопасности и специальное одобрение правительства и местных властей.

Официальный представитель британского правительства отметил, что в МИДе изучают возможность распространения схемы "Дома для Украины" и на тех несовершеннолетних украинцев, которые пока не подали заявки на въезд.

Ранее сообщалось, что приток украинских беженцев в страны еврозоны может уменьшить нехватку рабочей силы. На сегодня около 7 млн беженцев покинули Украину, многие надеются найти долгосрочные возможности трудоустройства в 27 странах ЕС.