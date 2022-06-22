Цены на нефть резко снизились благодаря налоговому плану Байдена

Цены на нефть упали более чем на 4 доллара за баррель в среду, 22 июня. Нефть дешевеет на фоне стремления президента США Джо Байдена снизить резко растущие цены на топливо, а также давления на крупные энергетические компании страны с целью помочь водителям облегчить проблемы во время пикового летнего потребления, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 3,4%, до 110,78 долларов за баррель, фьючерсы на американскую нефть марки WTI упали на 3,7%, до 105,48 долларов за баррель.

Поскольку Соединенные Штаты изо всех сил пытаются справиться с растущими ценами на бензин и инфляцией, ожидается, что в среду президент Джо Байден призовет временно приостановить действие федерального налога на бензин в размере 18,4 цента за галлон, сообщил Reuters источник, проинформированный о плане.

"Я думаю, что непрекращающиеся заголовки о Байдене, когда администрация, по-видимому, находится в режиме инфляционной паники, сыграли свою роль в последней распродаже, поскольку инвесторы ненавидят любую неопределенность, даже если она иррациональна в контексте известных проблем с поставками" , - сказал Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management.

План Байдена

Семь нефтяных компаний должны встретиться с Байденом в четверг под давлением Белого дома, чтобы снизить цены на топливо, поскольку они получают рекордную прибыль.

Однако генеральный директор Chevron Майкл Вирт во вторник заявил, что критика нефтяной отрасли не поможет снизить цены на топливо.

"Эти действия не способствуют решению проблем, с которыми мы сталкиваемся" , - сказал Вирт в письме, адресованном Байдену, которое вызвало ответ Байдена, в котором говорилось, что отрасль слишком чувствительна.

Ограниченные поставки нефти

Несмотря на опасения по поводу инфляции, спрос все еще находится на пути к восстановлению до уровня, существовавшего до пандемии COVID-19, и ожидается, что предложение будет отставать от роста спроса, удерживая рынок в напряженном состоянии, отметили на этой неделе торговые гиганты Vitol и Exxon Mobil Corp.

"Рынок все еще смиряется с растущим сбоем в поставках российской нефти. Европейские санкции еще не вступили в силу" , - отмечают аналитики ANZ Research, указывая на данные, показывающие, что до сих пор наблюдалось лишь относительно ограниченное падение российской нефти.

Напомним, цены на нефть 20 июня снизились. Опасения по поводу замедления глобального экономического роста и спроса на топливо компенсировали опасения по поводу сокращения поставок.