Гайдай: Лисичанск под обстрелами, в Северодонецке уличные бои

Российские войска приближаются к Лисичанску, закрепляясь в населенных пунктах неподалеку, город обстреливают авиацией. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В Северодонецке продолжаются уличные бои. Враг снова открыл огонь по поселкам Синецкий и Павлоград, по уже разрушенным мостам и дважды по "Азоту". Повреждена территория очистных сооружений и одно из проходных химического объединения, отметил Гайдай.

"Россияне пытаются блокировать подразделения Сил обороны близ Боровского и Воронового. Трудно на Попаснянском направлении. Враг зашел в Тошковку, что позволило ему усилить огневое влияние на другие населенные пункты. Оккупанты уже закрепляются в Устиновке, Подлесном и Мирной Долине, ведут наступление на Белую Гору. Непросто нашим бойцам держать оборону и в районе Горного" , – говорится в сообщении.

Как сообщил начальник ОВА, в Горном за минувшие сутки разрушены девять домов, в Золотом – семь, в Новоивановке – 12.

Под постоянными обстрелами находится Лисичанск. Город обстреливают из артиллерии, танков, авиации.