Витренко: вся нефтепереработка в Украине сейчас не работает
Вся нефтеперерабатывающая сфера Украины сейчас не работает. Причина – массированные атаки российских оккупантов. Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции, сообщает Обозреватель.
"Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных атак агрессора не работает, и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит", – сказал он.
Также Витренко рассказал об условиях, при которых компания приобщится к решению проблем с топливом в Украине.
"Когда мы получим полностью управление и сеть АЗС, когда решится проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов – после этого "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке топлива и обеспечивать и стабильность, и прозрачность, и справедливость цен на этом рынке", – объяснил глава госкомпании.
Также во время пресс-конференции Юрий Витренко заявил, что российский монополист "Газпром" продолжает шантажировать страны Европы и нарушать свои контрактные обязательства. Компания уменьшила поставки газа в Европу, обосновывая это двумя основными причинами: отказом некоторых компаний перейти на платежи в рублях и проблемами с газопроводом "Северный поток".
При этом первое – абсолютно незаконное требование, которое нарушает контрактные обязательства компании.
"Для этого не было никаких предпосылок, кроме одной – "Газпром" таким образом хотел проверить Европу на слабость и коррумпированность, он продолжил действовать дальше и ограничивать поставки", – заявил Витренко.