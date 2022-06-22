Витренко: вся нефтепереработка в Украине сейчас не работает

Вся нефтеперерабатывающая сфера Украины сейчас не работает. Причина – массированные атаки российских оккупантов. Об этом рассказал глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко в ходе пресс-конференции, сообщает Обозреватель.

"Вся нефтепереработка в Украине сейчас из-за массированных атак агрессора не работает, и сложно обеспечивать логистику нефтепродуктов на украинский рынок, из-за чего возникает их дефицит" , – сказал он.

Также Витренко рассказал об условиях, при которых компания приобщится к решению проблем с топливом в Украине.

"Когда мы получим полностью управление и сеть АЗС, когда решится проблема с логистикой и мы сможем получать ресурс для создания национального резерва нефтепродуктов – после этого "Нафтогаз" сможет приобщиться к решению проблем на рынке топлива и обеспечивать и стабильность, и прозрачность, и справедливость цен на этом рынке" , – объяснил глава госкомпании.

Также во время пресс-конференции Юрий Витренко заявил, что российский монополист "Газпром" продолжает шантажировать страны Европы и нарушать свои контрактные обязательства. Компания уменьшила поставки газа в Европу, обосновывая это двумя основными причинами: отказом некоторых компаний перейти на платежи в рублях и проблемами с газопроводом "Северный поток".

При этом первое – абсолютно незаконное требование, которое нарушает контрактные обязательства компании.