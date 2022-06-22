Южный мост в Киеве закрыли для проезда частных автомобилей

Южный мост в Киеве с сегодняшнего дня, 22 июня, закрыт для частных авто. Движение по мосту разрешено только для спецтранспорта экстренных и аварийных служб, общественного транспорта, транзитного грузового транспорта, а также авто со специальными пропусками.

Об этом сообщили в КГГА.

В ведомстве напомнили, что через Южный мост курсируют автобусы №22 и №91:

автобус № 22: улица Тростянецкая – Музей Авиации с интервалом 20-35 минут

автобус №91: улица А. Ахматовой – станция метро "Голосеевская" с интервалом 20-45 минут.

Метро в столице работает с 06:00 до 22:00, наземный общественный транспорт – с 06:00 до 22:30.