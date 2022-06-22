В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 июня ориентировочно составили:
- личного состава - около 34 230 (+130) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1496 (+0) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8) ед,
- артиллерийских систем – 752 (+0) ед,
- РСЗО - 239 (+0) ед,
- средств ПВО – 99 (+1) ед,
- самолетов – 216 (+0) ед,
- вертолетов – 182 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),
- крылатых ракет – 137 (+0),
- кораблей /катеров - 14(+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6) ед,
- специальной техники – 60 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Данные уточняются.