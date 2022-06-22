В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 22 июня ориентировочно составили:

  • личного состава - около 34 230 (+130) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1496 (+0) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3614 (+8) ед,
  • артиллерийских систем – 752 (+0) ед,
  • РСЗО - 239 (+0) ед,
  • средств ПВО – 99 (+1) ед,
  • самолетов – 216 (+0) ед,
  • вертолетов – 182 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 614 (+3),
  • крылатых ракет – 137 (+0),
  • кораблей /катеров - 14(+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2543 (+6) ед,
  • специальной техники – 60 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Славянском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Данные уточняются.

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