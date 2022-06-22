Убытки украинских банков сократились более чем в пять раз

Убыток после налогообложения платежеспособных украинских банков в январе-мае 2022 года составил 1,310 млрд гривен. Это в 5,6 раза меньше, чем за первые четыре месяца года (7,426 млрд гривен).﻿ Об этом, со ссылкой на данные НБУ, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным НБУ, доходы банков за январь-май 2022 года составили 116,514 млрд гривен, расходы - 117,824 млрд гривен.

По данным в НБУ, банки сформировали значительные объемы резервов под ожидаемые убытки из-за последствий войны. Отчисления в резервы выросли в восемь раз по сравнению с январем-маем 2021 года - до 39,192 млрд гривен.