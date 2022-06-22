El País: ЕС предупредил об опасности катастрофического голода из-за войны в Украине

Полномасштабная война в Украине, которую развязала против нее Россия, грозит рядом последствий. В частности, опасностью катастрофического голода и волной миграционного кризиса.﻿ Об этом, со ссылкой на El País, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Как пишет издание, в ЕС предупреждают, что последствия войны в Украине ведут к растущему риску "катастрофического массового голода" в государствах Северной Африки, который может привести к "новым волнам социального протеста, внутреннего перемещения и миграции в соседние регионы и, возможно, в ЕС".

При этом, в отчете указано, что Испания и Италия могут оказаться "на передовой" в случае миграционного кризиса.

Так, в Брюсселе это связывают с блокированием Россией украинского зерна в портах и ростом цен на энергоносители, которыми шантажирует РФ весь мир.

"Недостаток зерна и других основных сельскохозяйственных продуктов вместе с ростом цен на основные товары и продукты питания привести к серьезным экономическим и социальным кризисам" , - говорится в отчете.

Указано, что ЕС намерен сосредоточить свою помощь на государствах, которые больше всего пострадали из-за последствий войны России против Украины.