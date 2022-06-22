Европе посоветовали готовиться к зиме без российского газа
Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол заявил, что Россия уже этой зимой может прекратить поставлять газ в Европу. В связи с этим европейские страны призвали продолжать подготовку к отопительному сезону без российского газа, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
"Европа должна быть готова на случай, если российский газ будет полностью отключен. Чем ближе мы приближаемся к зиме, тем больше понимаем намерения России", - заявил Бирол.
По его словам, Россия использует газ как рычаг влияния на Европу, поэтому затягивает и сокращает поставки.
На фоне энергетического кризиса Бирол призывает европейские страны сохранить работу старых атомных электростанций, чтобы уменьшить спрос на газ.
"Чрезвычайные меры, предпринятые европейскими странами на этой неделе для уменьшения спроса на газ, такие как запуск старых угольных электростанций, были оправданы масштабами кризиса, несмотря на опасения роста выбросов углерода", - добавил Бирол.