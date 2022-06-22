Европе посоветовали готовиться к зиме без российского газа

Глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол заявил, что Россия уже этой зимой может прекратить поставлять газ в Европу. В связи с этим европейские страны призвали продолжать подготовку к отопительному сезону без российского газа, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

"Европа должна быть готова на случай, если российский газ будет полностью отключен. Чем ближе мы приближаемся к зиме, тем больше понимаем намерения России" , - заявил Бирол.

По его словам, Россия использует газ как рычаг влияния на Европу, поэтому затягивает и сокращает поставки.

На фоне энергетического кризиса Бирол призывает европейские страны сохранить работу старых атомных электростанций, чтобы уменьшить спрос на газ.