Bloomberg: российские трейдеры переносят свой бизнес в ОАЭ

Российские трейдеры переносят свой бизнес из Швейцарии в Объединенные Арабские Эмираты из-за европейских санкций – "переездом" уже заинтересовалась Роснефть, Газпром, Лукойл и другие крупнейшие компании РФ.﻿ Об этом пишет Bloomberg, сообщает Экономическая правда.

Швейцария в течение десятилетий являлась центром для компаний-посредников, помогавших налаживать связи между российскими производителями и покупателями со всего мира. Сейчас же, хотя Швейцария и заявляет о нейтралитете и не позволяет вывезти свое оружие в Украину, она принимает все более строгие санкции в РФ вместе с Евросоюзом.

Три крупнейших производителя нефти в России рассматривают Дубай на предмет торговых операций, а несколько других компаний уже переехали туда. Так, руководители российской государственной "Роснефти" в прошлом месяце прибыли в Дубай, чтобы изучить идею торгового предприятия. Между тем, как стало известно Bloomberg, "Газпром нефть" тоже хочет расширить свое присутствие в городе.

Litasco SA, отдел продаж российского энергетического гиганта "ЛУКойл", планирует перевести часть российского торгового и операционного персонала в Дубай из Женевы в ожидании того, что он станет новым головным офисом компании.

Другой компанией, меняющей локацию из Женевы на Дубай, является российский зернотрейдер Solaris Commodities, открывший офис в Дубае на прошлой неделе. Хотя санкции против РФ не охватывают агропродукцию, трейдеру стало труднее получить доступ к финансированию, поскольку швейцарские банки избегают российских товаров независимо от того, будет ли это иметь последствия.

Также наблюдается волна переездов из города Цуг, давно являющегося центром торговли сырьевыми товарами из-за своих сверхнизких налогов. К примеру, Suek AG, эксклюзивный трейдер угля от крупнейшего производителя России, планирует создать торговый бизнес в Дубае.

EuroChem Group AG, один из крупнейших в мире производителей удобрений с большинством своих активов в России, также создает предприятие в Дубае. Обе компании раньше были собственностью российского олигарха Андрея Мельниченко.

Отмечается, что ОАЭ развили свою финансовую инфраструктуру для такого момента. В последние годы банки Эмиратов стали основой финансирования торговли сырьевыми товарами, были созданы многочисленные зоны свободной торговли в Дубае, а его близость к производителям энергии на Ближнем Востоке и низкое налогообложение также оказались привлекательными.