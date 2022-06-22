Министр обороны Эстонии прокомментировал учения РФ, где моделировали удары по стране

Министр обороны Эстонии Калле Лаанет отметил, что российские учения, где отрабатывают сценарии против государств Балтии, не являются чем-то новым и сейчас даже полезны, потому что помогают убеждать союзников в том, что это серьезная потенциальная угроза, сообщает Украинская правда.

"Когда Россия проводит военные учения, как бы ни называла их, они обычно отрабатывают нападение на другие страны. Ничего нового в этом нет" , – отметил министр, комментируя информацию о том, что российские военные моделировали ракетные удары по территории Эстонии.

Он отметил, что сейчас этот факт сыграет даже положительную роль, поскольку балтийским странам будет проще убеждать западных членов НАТО в том, что угроза для них вполне реальная.

"У нас впереди очень важное событие – саммит НАТО, где мы должны будем разъяснять союзникам реальную ситуацию, чтобы итальянцы, испанцы, Центральная Европа четко понимали, что происходит и какие угрозы могут возникнуть перед нами" , - сказал Калле Лаанет.

Напомним, 29-30 июня НАТО соберется на саммит в Мадриде, где собираются принять новую стратегию Альянса на следующие 10 лет.