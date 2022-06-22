Мэр: из Мариуполя каждый день удается эвакуировать до 120 мирных жителей
Из Мариуполя волонтеры ежедневно эвакуируют до 120 мирных жителей. Об этом мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал во время брифинга, сообщает Укринформ.
"Депортация в Россию продолжается. Они почти закрыли границы в сторону Украины. У нас есть такие так называемые "козьи тропы", которыми мы сегодня можем вывозить местных жителей. Нет уже такой практики, к сожалению, что Красный крест или ООН уехали и мы вывозим тысячи человек. Благодаря нашим волонтерам, мы ежедневно вытаскиваем 60-120 мариупольцев из этого ада", - отметил Бойченко.
По его словам, в настоящее время в Мариуполе остается более 100 тыс. населения, более 20 тыс. человек российские военные убили, еще до 50 тыс. местных жителей были депортированы в направлении России. За границей находится около 40 тыс. жителей Мариуполя.