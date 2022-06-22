KSE: косвенные потери украинского агросектора из-за войны превысили $20 млрд

Косвенные потери украинских аграриев из-за войны, падения производства, блокады портов и удорожания производственных факторов оцениваются в $23,3 млрд, сообщает Новое время.

Об этом говорится в результатах исследования KSE Institute и Минагрополитики.

Этот показатель учитывает недополученный доход аграриев из-за меньших объемов производства и дополнительных средств, которые производители вынуждены тратить из-за войны.

"Значительная часть недополученного дохода была использована для покрытия расходов на последующую посевную кампанию и закупку кормов для скота. Без частичной компенсации потерь фермеры в регионах, наиболее пострадавших от войны, не смогут возобновить производство" , — комментирует расчет эксперт Центра исследований продовольствия и землепользования KSE Institute Роман Нейтер.

Недополученный урожай агрокультур оценивается в $9,6 млрд. Наиболее значимое снижение в прогнозируемом урожае 2022 года отмечается для производства:

пшеницы — спад в 33% по сравнению с базовым сценарием;

подсолнечника — спад 32% по сравнению с базовым сценарием;

ячменя — спад 31% по сравнению с базовым сценарием.

Значительная часть производства этих культур находится непосредственно в регионах, страдающих от активных боевых действий и оккупации. В то же время боевые действия сравнительно меньше влияют на урожай кукурузы — ожидается падение на 18%.

В 2022 году ожидается 22% меньший урожай и других сельскохозяйственных культур. Это в свою очередь означает дополнительные недополученные доходы в размере $3,3 млрд.

Также отмечается, что спад поголовья в животноводстве приведет к уменьшению объема производства на несколько лет вперед. Общие потери животноводческого сектора оцениваются в $682 млн.

Потери из-за меньшего урожая многолетних культур достигли $89 млн. В среднем для начала плодоношения новых многолетних насаждений понадобится пять лет. Потери урожая многолетних насаждений в течение пяти лет составят $222,4 млн.

Инфографика: KSE Institute

В то же время блокада морских портов Россией стала причиной перенасыщенности внутреннего рынка и почти четырехкратным удорожанием экспортной логистики. Это привело к уменьшению цен внутри страны на 30%. Из-за этого аграрии теряют $11,9 млрд.

Кроме того, украинские потребители столкнулись с подорожанием удобрений и топлива на 37% и на 39 центов за литр соответственно. Общие потери из-за повышения производственных затрат оцениваются в $859 млн.

Ранее сообщалось, что ООН разрабатывает пакетное соглашения по экспорту продуктов питания из Украины и России на мировые рынки.

При этом российский диктатор Владимир Путин отрицает, что Россия не выпускает украинское зерно из черноморских портов.