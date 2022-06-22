Верещук: за три месяца Украина вернула из плена 103 гражданских

Украине удалось в период с марта по май вернуть 103 гражданских, которых Россия незаконно удерживала. Об этом рассказала вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, сообщает Укринформ.

«Нам удалось вернуть 103 человека только во время проводимых нами обменов. Их было 14 за последние три месяца. То есть, в марте, апреле и мае. Сейчас обменами я не занимаюсь. Потому не знаю, какой будет концепция работы. Возможно, она будет другой. Но пока я руководила координационным штабом, мы отказывались проводить обмены военнопленными, если в перечне не было гражданских, которых нам просто отдавали. Если в списке этих гражданских не было хотя бы одной или двух женщин. То есть это было обязательным требованием» , - сказала Верещук.

По ее словам, также происходили обмены гражданскими. Представительница правительства отметила, что это, в общем-то, огромная проблема, потому что механизма возвращения гражданских нет.