Мэр: Николаев обстреляли управляемыми ракетами, есть убитый и раненные

Днем 22 июня Николаев обстреляли управляемыми ракетами, предварительно известно о гибели одного человека и ранения еще двоих, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич в эфире общенационального телемарафона 22 июня

"Происходили обстрелы управляемыми ракетами. Есть информация, что пострадали два частных предприятия, на территории которых находились горюче-смазочные материалы.

Одна школа пострадала: выбиты окна, пострадала крыша. Пять пятиэтажек также: у них выбиты входные двери в подъездах, окна.

В результате попадания ракеты в одно из предприятий произошло возгорание материалов и сейчас почти весь город - в черном дыму... Пожарные работают, но там должно догореть, потому что погасить это невозможно".

Относительно пострадавших - по предварительной информации, один человек погиб, двое ранены. Еще есть информация, что пострадали 4 частных дома.