Госпродпотребслужба: в Украине началась эпидемия ботулизма

В Украине началась эпидемия ботулизма, заявил начальник Главного управления Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает Новое время.

По его словам, покупать консервированную продукцию необходимо только в магазинах, так как этот товар прошел термическую обработку и имеет показатели безопасности.

По словам Рубана, в связи с военным положением качество продукции не контролируется в плановом порядке.

"Сейчас в Украине есть эпидемия ботулизма. Многие люди сами готовят и продают консервированную продукцию на рынках. Покупать нужно только в официальных местах продаж, где такие продукты прошли соответствующий режим термической обработки и имеют показатели безопасности" , — подчеркнул он.

Чиновник посоветовал потребителям в случае сомнений относительно происхождения продуктов или приготовления обращаться на горячую правительственную линию, КГГА или Госпродпотребслужбы.

"Госпродслужба обязана среагировать на данный запрос и решать этот вопрос" , — сказал Рубан.

Он отметил, что столичная палатка, в которой было отравлено несколько десятков человек, прекратила свою работу. Оборудование было демонтировано.

"Куриного мяса, которое использовалось в шаурме, в настоящее время там уже нет" , — сказал он.

3 мая в Киеве зафиксировали случаи заболевания ботулизмом.

Среди первичных симптомов ботулизма: жажда, сухость слизистых, ощущение «комка» в горле. Впоследствии добавляется сильная головная боль, головокружение, бессонница, повышение температуры тела. Залог успеха — своевременное обращение к врачу.