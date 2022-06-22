Госпродпотребслужба: в Украине началась эпидемия ботулизма
В Украине началась эпидемия ботулизма, заявил начальник Главного управления Госпродслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает Новое время.
По его словам, покупать консервированную продукцию необходимо только в магазинах, так как этот товар прошел термическую обработку и имеет показатели безопасности.
По словам Рубана, в связи с военным положением качество продукции не контролируется в плановом порядке.
"Сейчас в Украине есть эпидемия ботулизма. Многие люди сами готовят и продают консервированную продукцию на рынках. Покупать нужно только в официальных местах продаж, где такие продукты прошли соответствующий режим термической обработки и имеют показатели безопасности", — подчеркнул он.
Чиновник посоветовал потребителям в случае сомнений относительно происхождения продуктов или приготовления обращаться на горячую правительственную линию, КГГА или Госпродпотребслужбы.
"Госпродслужба обязана среагировать на данный запрос и решать этот вопрос", — сказал Рубан.
Он отметил, что столичная палатка, в которой было отравлено несколько десятков человек, прекратила свою работу. Оборудование было демонтировано.
"Куриного мяса, которое использовалось в шаурме, в настоящее время там уже нет", — сказал он.
3 мая в Киеве зафиксировали случаи заболевания ботулизмом.
Среди первичных симптомов ботулизма: жажда, сухость слизистых, ощущение «комка» в горле. Впоследствии добавляется сильная головная боль, головокружение, бессонница, повышение температуры тела. Залог успеха — своевременное обращение к врачу.