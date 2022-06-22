Минобороны Германии: 12 немецких и нидерландских САУ уже прибыли в Украину

Глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что 12 немецких и нидерландских САУ Panzerhaubitzen 2000 уже прибыли в Украину, сообщает Новое время.

"12 немецких и нидерландских Panzerhaubitzen 2000 прибыли в Украину — полностью обученные украинские солдаты вернулись в страну" , — цитирует Ламбрехт Минобороны Германии в Twitter.

Министерство подчеркивает, что продолжит поддерживать украинскую армию необходимым оружием.

Ранее Германия обещала передать Украине семь гаубиц, а Нидерланды — пять.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил, что для завершения войны Украине нужно 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 РСЗО и 500 танков. По словам замминистра обороны Анны Маляр, западные партнеры передали Украине только 10% необходимого оружия.