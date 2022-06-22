НБУ: украинцы в Швейцарии смогут обменять наличную гривну на франки

Национальные банки Украины и Швейцарии договорились о предоставлении возможности украинцам, находящимся в Швейцарии, обменять наличную гривну на франки, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка.

Соответствующее соглашение было заключено 22 июня, а действовать оно начнет с 27 июня. С этого дня совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на временное пребывание в Швейцарии, могут обменять наличную гривну на швейцарские франки в отдельных отделениях банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Совершить обмен наличной гривни на швейцарские франки возможно будет в пределах установленного лимита до 10 тысяч гривен на одного человека. До обмена будут приниматься банкноты номиналом от 100 до 1000 гривен (банкноты низших номиналов и монеты для обмена не будут приниматься).

Обмену не подлежат значительно изношенные банкноты и дефекты. Курс обмена будет определяться НБУ – информация об установленном курсе будет еженедельно публиковаться на веб-сайтах UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Напоминаем:

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Национальный банк Украины уже заключил соглашение об обмене наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Италии, Швеции и Нидерландов.