Шольц: партнерство НАТО с Россией невозможно в обозримом будущем

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что в обозримом будущем партнерство НАТО с Россией невозможно из-за агрессивной политики российского диктатора Владимира Путина, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Süddeutsche Zeitung.

"Партнерство с Россией, как указано в Стратегической концепции 2010 года, невообразимо в обозримом будущем с путинской агрессивной, империалистической Россией" , — заявил канцлер.

При этом Шольц подчеркнул, что было бы неразумным расторгать Основополагающий акт НАТО-Россия, поскольку это сыграет на руку Путину и его пропаганде. Он добавил, что Путин грубо нарушает основные принцы этого акта: отказ от насилия, уважение границ, суверенитет независимых государств.

"Путину следует напоминать об этом снова и снова" , — сказал Шольц.

В Основополагающем акте НАТО-Россия от 1997 года НАТО взяла на себя обязательство воздерживаться от постоянного размещения «существенных боевых частей» в восточной зоне Альянса, сообщает издание.

Cтратегическая концепция определяет приоритеты Альянса на ближайшие годы. Она должна быть окончательно разработана на саммите НАТО в Мадриде в конце июня 2022 года. В предыдущей версии, опубликованной в 2010 году, Россия называлась партнером, но в обновленной стратегии ее могут обозначить как «непосредственную угрозу» для Альянса.