Delfi: Литва запретила транзит российских товаров и по автомобильным дорогам

Литва запретила транзит санкционных товаров в Калининградскую область РФ через свою территорию и по автомобильным дорогам, а не только по железной дороге, как сообщалось ранее, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на представителя литовских перевозчиков.

Сообщается, что литовские таможенники разворачивают фуры с запрещенными товарами на границы Литвы и Беларуси, поэтому там образовалась огромная очередь.

Президент Литовской ассоциации перевозчиков Linava Ромас Аустинскас подтвердил, что запрет транзита действует на определенные товары, поэтому неважно, как их перевозят.

"Санкциями облагаются товары, неважно, как их перевозят. Их перевозка по территории ЕС запрещена, значит, запрет касается всех видов транспорта" , — сказал он.

С 18 июня Литовские железные дороги прекратили пропускать транзитные поезда с товарами, попавшими под санкции ЕС.

Власти Литвы объяснили запрет получением разъяснений от Еврокомиссии о том, что транзит товаров, запрещенных ко ввозу в ЕС, станет нарушением санкций.

Предварительно запрет коснется 40−50% номенклатуры товаров, которые ранее перевозились между Калининградской областью и остальной Россией.

Из-за ограничения транзита в МИД РФ вызвали временную поверенную в делах Литвы Виргинию Умбрасене и посла Евросоюза в России Маркуса Эдерера. От них потребовали «незамедлительной отмены рестрикций», пообещав в случае отказа ответными мерами.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила в ответ, что ее страна не занимается блокадой Калининградской области и никак не интерпретирует санкции ЕС против России.