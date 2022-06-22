ОВА: системы ПВО сбили российскую ракету в небе над Одесской областью

Системы противовоздушной обороны сбили российскую ракету в небе над Одесской областью, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит обращение главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко

"Привет, Одесская область!

Враг пытался нанести ракетный удар по одному из районов области. Ракета была сбита нашими подразделениями противовоздушной обороны".

Марченко добавил, что в течение суток российские оккупанты нанесли ракетные удары по Николаевской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях.

Утром 20 июня ПВО сбили российские ракеты над Одессой и Белгород-Днестровским районом. Также ракеты, запущенные по области из Крыма, сбивали 18 и 19 июня.