Британия выразила поддержку Литве на фоне угроз РФ из-за ограничения транзита

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила о полной поддержке действий Литвы, запретившей транзит санкционных товаров в Калининградскую область, сообщает Европейская правда.

"Великобритания полностью поддерживает Литву, запретившую ввоз через их страну подсанкционных товаров из России. Мы должны оставаться сильными перед лицом российской агрессии и бросить вызов этим неоправданным угрозам" , - написала Трасс в Twitter.

The UK fully supports Lithuania stopping sanctioned goods from Russia travelling through their country. We must stay strong in the face of Russian aggression and challenge these unjustified threats. ???????????????? — Liz Truss (@trussliz) June 22, 2022

Напомним, с 18 июня Литва начала применять транзитные ограничения на попавшие под санкции ЕС товары между основной частью России и Калининградской областью.

МИД РФ вызвал главу посольства Литвы в Москве, назвав действия Литвы "открыто враждебной" провокацией и нарушением международно-правовых обязательств.

В свою очередь МИД Литвы вызвал временного поверенного в делах России Сергея Рябоконя и разъяснил ему ограничения, под которые подпадает транзит товаров в Калининградскую область РФ.

Европейский Союз заявил, что проверит юридические аспекты указаний Еврокомиссии по поводу санкций, согласно которым Литва ограничила транзит отдельных товаров своей территорией в Калининградскую область России.

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев пообещал "серьезный и чувствительный ответ" на транзитные ограничения.

США на фоне этого обострения заявили, что твердо поддерживают Литву и обязательства НАТО по защите государств-членов.