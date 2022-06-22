Еврокомиссар: виновные в военных преступлениях попадут в тюрьму, как только выедут из РФ

14 стран Европейского союза присоединились к расследованию военных преступлений РФ в Украине, в процессе в целом задействовано от 15 до 20 тысяч специалистов, сообщает Европейская правда.

Об этом в интервью "Радио Свобода" заявил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.

"Мы пытаемся собрать свидетельства беженцев во всех государствах-членах ЕС, где они находятся. И вы знаете, что мы также намерены бороться не только с военными преступлениями и преступлениями против человечности или геноцидом, но и с нарушением прав человека. Свидетельства этого собирать сложнее, но мы пытаемся присылать экспертов. На данный момент у меня нет данных о том, сколько российских солдат фигурируют в следственных процессах в странах-членах ЕС" , - сказал еврокомиссар.

Рейндерс также подчеркнул, что никто из совершивших военные преступления не останется безнаказанным.

На уточняющий вопрос, как быть с российскими солдатами, которые вряд ли покинут страну, зная о возбужденных против них делах, еврокомиссар подчеркнул, что важно послать сигнал о решимости привлечь к ответственности всех виновных.

"Я знаю, что это не так просто. Я знаю, что, возможно, некоторые люди предпочитают остаться в России надолго, но они должны знать, что, если они совершили какие-то преступления, мы продолжим заниматься расследованием и судебным процессом. Относительно некоторых людей, которые остаются в России или пытаются остаться там на долгое время – это будет сложнее, возможно, будет какая-то координация без их присутствия. Но мы продолжим, и если они однажды переедут, то попадут в тюрьму" , – подчеркнул комиссар.

Напомним, США создали группу для расследования военных преступлений в Украине, ее возглавил охотник за нацистами.