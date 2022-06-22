Буданов: ВСУ ставит целью полное освобождение острова Змеиный

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что военная операция Вооруженных сил Украины на острове Змеиный ставит своей целью полное освобождение острова от российских оккупантов, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит комментарий Буданова в прямом эфире телемарафона﻿.

"На острове Змеиный есть группировка, состоящая из подразделений ПВО, подразделений, на вооружении которых есть реактивные артиллерийские установки, их там три единицы. Кроме того, находится катерная группа и подразделения специального назначения РФ.

Эта операция продолжается, наносится огневое поражение по этим объектам, и операция будет продолжаться до полного освобождения острова Змеиный".

Начальник ГУР пояснил, что любые "необычные" события в Херсонской области на протяжении последних четырех суток произошли благодаря движению сопротивления, которое сотрудничает с украинскими силовыми структурами, в том числе военной разведкой.