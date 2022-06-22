Джонсон: Украина не отдаст свои территории в обмен на мир

Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ, которые контролировались до 24 февраля. Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены, сообщает Новое время.

Об этом заявил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Премьер-министр Великобритании считает, что Украине не следует «отдавать свои территории в обмен на мир», а украинская территория должна быть восстановлена в пределах «до 24 февраля».

"Мы убеждены, что должны помогать украинцам оказывать стратегическое сопротивление. Но мы не можем быть украинцами больше, чем сами украинцы. Это их кризис, и должны решать они, как поступать. Они не отдадут территории в обмен на мир, не пойдут на плохую сделку. Украинская территория должна быть восстановлена, хотя бы до границ до 24 февраля. Суверенитет и безопасность страны должны быть защищены" , — сказал Джонсон.

22 июня заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в интервью НВ заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер Италии Марио Драги во время совместного визита в Киев не пытались склонить президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией.

18 июня участники переговорной группы с Россией Давид Арахамия и Рустем Умеров заявили, что Украина сможет возобновить мирные переговоры с Россией, когда укрепит свои силы благодаря контрнаступлению, и когда оккупанты вернутся к позициям 23 февраля.