Верещук: документы об образовании планируют добавить в "Дію"

В Украине хотят максимально упростить поступление для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Она сообщила что, сегодня провели совещание с руководством Минобразования, народными депутатами, представителями государственных органов и общественного сектора.

Договорились максимально упростить поступление для абитуриентов с территорий, пострадавших от войны.

Также в планах чиновников интегрировать документы об образовании в "Дію", чтобы люди с временно оккупированных территорий могли пользоваться цифровыми копиями.

Еще хотят обеспечить выплаты учителям, которые отказались сотрудничать с оккупантами и продолжают преподавать в украинских учебных заведениях.

Напомним, укранцы смогут второй раз учиться в училищах на бесплатной основе.