В Одессе переименуют ряд улиц города: список новых названий

Одесская историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании 39 улиц города, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил участник комиссии Петр Обухов.

По его словам, 19 улиц города нуждаются в переименовании из-за несоответствия украинскому правописанию.

"Например, у нас есть Лодочный переулок, а в украинском языке нет слова "лодка", есть слово "човен", поэтому это должна быть не Лодочный, а Човновий, или не Наклонная, а Нахильна, или не Уютная, а Затишна. И вот сегодня мы принимали решение по результам экспертизы, которую мы сделали в институте Мечникова и эти нормы будут приняты на сессии горсовета через неделю" , - рассказал Обухов

Также он добавил, что названия еще 10 улиц изменят по причине декоммунизации.

ул. Александра Вронского - композитора Вербицкого;

ул. Елина - Ференца Листа;

ул. Кондренко - Ближние мельницы;

ул. Корнюшина - Николая Лысенко;

ул. Кострова - Ольги Благовидовой;

ул. Кристалловского - композитора Бортнянского;

ул. Перепечка - композитора Лятошинского;

ул. Скворцова - Йозефа Прибика;

переулок Краснослободский - переулок гетмана Петра Дорошенко;

переулок Красных звезд - переулок Стурдзовский.

Он отметил, что комиссия запланировала все так, чтобы улицы одного района назывались в честь известных украинских композиторов, художников или артистов.

Напомним, ранее стало известно, что в приложении "Киев цифровой" завершено рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. Всего было получено более 6,5 миллиона голосов.