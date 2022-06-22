В Одессе переименуют ряд улиц города: список новых названий
Одесская историко-топонимическая комиссия приняла решение о переименовании 39 улиц города, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявил участник комиссии Петр Обухов.
По его словам, 19 улиц города нуждаются в переименовании из-за несоответствия украинскому правописанию.
"Например, у нас есть Лодочный переулок, а в украинском языке нет слова "лодка", есть слово "човен", поэтому это должна быть не Лодочный, а Човновий, или не Наклонная, а Нахильна, или не Уютная, а Затишна. И вот сегодня мы принимали решение по результам экспертизы, которую мы сделали в институте Мечникова и эти нормы будут приняты на сессии горсовета через неделю", - рассказал Обухов
Также он добавил, что названия еще 10 улиц изменят по причине декоммунизации.
- ул. Александра Вронского - композитора Вербицкого;
- ул. Елина - Ференца Листа;
- ул. Кондренко - Ближние мельницы;
- ул. Корнюшина - Николая Лысенко;
- ул. Кострова - Ольги Благовидовой;
- ул. Кристалловского - композитора Бортнянского;
- ул. Перепечка - композитора Лятошинского;
- ул. Скворцова - Йозефа Прибика;
- переулок Краснослободский - переулок гетмана Петра Дорошенко;
- переулок Красных звезд - переулок Стурдзовский.
Он отметил, что комиссия запланировала все так, чтобы улицы одного района назывались в честь известных украинских композиторов, художников или артистов.
Напомним, ранее стало известно, что в приложении "Киев цифровой" завершено рейтинговое электронное голосование по переименованиям городских объектов, названия которых связаны с Россией и ее сателлитами. Всего было получено более 6,5 миллиона голосов.