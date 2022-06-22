ОВА: около 45% Донецкой области находятся под контролем Украины

Вооруженные силы Украины контролируют около 45% территорий Донецкой области, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в комментарии Радио Свобода.

"Соответственно 55 процентов с полным разрушением — под контролем незаконных вооруженных формирований" , — сказал он, уточнив, что имеет в виду в том числе полуразрушенный Мариуполь и Волноваху.

По словам Кириленко, ситуация вдоль всей линии фронта очень сложная, а те, кто отказался эвакуироваться находятся в опасности даже в укрытиях. Он добавил, что люди оправдывают нежелание уезжать фразами: «Нам некуда ехать», «Нам не хватит средств проживать где-нибудь».