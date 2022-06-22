Джонсон: Украина сможет контрнаступать через несколько месяцев

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, наступление российских войск в Украине существенно замедлится в ближайшие месяцы. Потому важно поддержать оружием дальнейшее контрнаступление украинских войск, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"Наша военная разведка считает, что темпы наступления российской армии в Украине замедлятся в ближайшие несколько месяцев, поскольку войска исчерпают свои ресурсы" , - заявил британский премьер.

Он также отметил, что в ближайшие несколько месяцев Россия может прийти к такому моменту, когда уже не будет продвижения вперед из-за иссякнувших ресурсов. Именно в тот момент важно помочь украинцам изменить динамику боевых действий.

"В такой мере, в какой украинцы способны начать контрнаступление, его следует поддержать. Оружием, которое они требуют от нас" , - добавил Джонсон.

Напомним, ранее Джонсон призвал готовиться к длительной войне в Украине, поскольку Россия перевела ее на стадию истощения. Кроме того, он предложил план поддержки Украины из четырех пунктов.