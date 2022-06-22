США в 2023 году добудут рекордный объем нефти - Байден

В июне в США производилось 12 млн баррелей нефти в сутки. По прогнозам, в 2023 году эта цифра несколько увеличится, и по итогам следующего года будет установлен рекорд по объему добычи, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил президент США Джо Байден.