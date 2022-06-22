США в 2023 году добудут рекордный объем нефти - Байден
В июне в США производилось 12 млн баррелей нефти в сутки. По прогнозам, в 2023 году эта цифра несколько увеличится, и по итогам следующего года будет установлен рекорд по объему добычи, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом заявил президент США Джо Байден.
"Только в этом месяце США производили 12 млн баррелей нефти в день. Это выше, чем в среднем при моем предшественнике. Мы на пути к установлению нового рекорда в следующем году", - сказал Байден.