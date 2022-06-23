Британская разведка: Cилы РФ продвинулись к Лисичанску на 5 километров

По данным британской разведки, российские войска за последние три дня смогли продвинуться в сторону Лисичанска на 5 километров благодаря резервам и мощной плотности огня, сообщает Украинская правда.

"С 19 июня российские силы вероятнее всего смогли продвинуться на расстояние более 5 км в направлении южных окрестностей Лисичанска. Некоторые украинские подразделения отошли, возможно, чтобы избежать окружения. Большие успехи РФ на этом направлении вероятно являются следствием недавнего усиления подразделений и высокой концентрации огневых средств" , – отмечает разведка.

Хотя российские войска оказывают все большее давление на выступ в Лисичанске-Северодонецке и им удается "ползучее" продвижение, планы по созданию более глубокого окружения и захвату запада Донецкой области пока затормозились.

В своём обзоре от 22 июня британская разведка сообщала о намерениях России перебросить на Донбасс большое количество резервных подразделений.

Премьер Британии Борис Джонсон также заявил, что, по данным разведки, в ближайшие месяцы наступление россиян затормозится из-за истощения ресурсов. В то же время, он предупредил британцев, что нужно "приготовиться к долгой войне".